Trabzonspor'dan 'ırkçılık' açıklaması: Provokasyon girişimi

Trabzonsporlu futbolcu Anastasios Bakasetas'a dün kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında Karadeniz gazetesi muhabiri tarafından "Daha önce Alanyaspor'dayken Trabzonspor'un bayrağa dönerek seremoni gerçekleştirdiğini görüyordu, şimdi Trabzonspor'da. Bunu ilk yaptığında ne hissetti?" sorusu sorulmuş, soru tepki çekmişti.

Yunanistanlı futbolcusu Anastasios Bakasetas, soruya tepki göstererek yanıt vermemişti.

Olayın ardından Trabzonspor kulübü tarafından bugün yapılan açıklamada şöyle denildi:

Tesislerimizde dün gerçekleştirilen basın toplantısında futbolcumuz Anastasios Bakasetas’a yerel bir gazete muhabirinin ‘ırkçı’ yaklaşımla yönelttiği soru, gazeteciliğin ahlaki ve etik değerleriyle asla bağdaşmamaktadır. Kulübümüz, bu tür ırkçı ve nefreti körükleyecek hareketlere her zaman karşı durmuş, futbolun evrensel anlamdaki birleştirici gücünü her zaman savunmuş, gerek UEFA gerekse FIFA’nın ırkçılığa yönelik ‘saygı’ duruşunu vazgeçilmez bir ilke haline getirmiştir.

Öncelikle futbolcumuza yönelik ‘ırkçı’ bir soruyla güzel oyunu kirletmeyi amaçlayan bu provokasyon girişimini şiddetle kınadığımızı belirtirken, söz konusu gazetenin kulübümüzün akreditasyon alanlarına girişinin iptal edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla...