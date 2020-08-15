Trabzonspor'da bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı

Trabzonspor'da bir oyuncunun daha koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

17 Ağustos'ta yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak takıma aynı gün gruplar halinde rutin koronavirüs testi uygulanacağı belirtiliyor.