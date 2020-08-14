Trabzonspor: Bir oyuncumuzun koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Trabzonspor Kulübü'nden de koronavirüs açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.