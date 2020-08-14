Trabzonspor: Bir oyuncumuzun koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Trabzonspor Kulübü'nden de koronavirüs açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, "Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.

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