Trabzon'da şüpheli kadın ölümü: Kamil ve Zeynep İkinci ölü bulundu

Trabzon'un Çaykara ilçesinin Hurmalık Mahallesi’nde yaşayan ve Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi.

DHA'nın haberine göre, İkinci çiftçinin yakınları çiftin oturdukları dairenin kapısı açılmayınca polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, ölü bulundu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kamil İkinci’nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.