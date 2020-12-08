Trabzon'da sokakta HES kodu uygulaması başladı

Trabzon'da, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, hareketliliğin en yoğun olduğu bölgelerden Ortahisar ilçe merkezindeki Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi.

Polis ekiplerince, uygulama kapsamında Uzun Sokak ile Kahramanmaraş Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına yayalar için denetim noktaları oluşturuldu.

Denetim nedeniyle kontrol noktalarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Kentte bir süredir, Adalet Sarayı ve Bölge İdare Mahkemesi ile alışveriş merkezlerine de HES kodu ile giriliyor.