Trabzon'da mevlide katılan 15 kişi koronavirüse yakalandı

Trabzon'da Pelitli mahallesindeki bir evde vefat eden bir kişi için 3 gün art arda mevlit okutuldu. Mevlide katılan 15 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

DHA'nın haberine göre temaslıların ısrarla gizlendiğini söyleyen Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta "İnsanların mevlit olaylarını artık bu süreçte yapmaması gerekiyor. Tabii ki Müslümanız ama Peygamber Efendimizin de dediği gibi hastalıkları da etrafa yaymamamız gerekiyor" dedi.

Usta "Yaklaşık 15 vaka oluştu yapılan mevlitte. Temaslıyı gizleme dürtüsü var insanlarımızda. Bunun da ortadan kalkmasını bekliyoruz artık. Düşünün ki bir apartmanda üst üste 3 gün boyunca mevlit oluyor. Hadi mevlit yapanları geçtim, diğer insanlar da ihbarda bulunmadı. Bunun yanı sıra temaslıları da gizlediler. Aynı apartmana giden filyasyon ekipleri, gün içerisinde başka dairelere de gidince mevlit yapıldığı ortaya çıktı. Filyasyon ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyorlar ve çalışma yükleri temaslılar gizlenince daha da çok artıyor. Ekiplerimiz pozitif vakaların ağızlarından kerpetenle laf alırcasına uğraşıp, hedefe doğru gitmeye çalışıyorlar" dedi.

'Yoğun bakıma yansımalar başladı'

İl Sağlık Müdürü Usta kentte vaka sayılarının arttığını belirterek "Bizim artış oranımız da Türkiye’ye paralel olarak aynı şekilde devam etmekte. Şu aşamada yoğun bakıma yansımalar başladı asıl korkutan sıkıntıya sokan orası. Yoğun bakım ve entübe süreçleri yine eskisi gibi artmaya başladı. Ondan da tedirgin oluyoruz. O nedenle vatandaşımızın maske mesafe ve yanında aşı ile birlikte koruma tedbirlerini oluşturmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.