Trabzon'da heyelana kapılan bir kişi yaşamını yitirdi

Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelana kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Of ilçesi Sugeldi Mahallesi'nde bir kişinin aracıyla seyir halindeyken heyelana kapılarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yaşamını yitiren kişinin 53 yaşındaki Yılmaz Hacımahmutoğlu olduğu belirlendi.

İlçede çok sayıda ev ve işyerini de su bastı. Vali Ustaoğlu Sefaköy Mahallesi'nde 3, Yemişalan'da 3, Sugeldi Mahallesi'nde 1 yurttaşın mahsur kaldığını yerlerden kurtarıldığını söyledi.

AFAD, 112 Acil Servis, Sürmene Arama Kurtarma, Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.