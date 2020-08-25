Trabzon’da dere yatağına terminal projesi

Trabzon’da yapılacak yeni terminal binasının dere yatağında olduğu öğrenildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Giresun, Trabzon ve Rize'de yaşanan sel felaketleri hatırlatarak, “En büyük zaiyatlar dere yataklarında oluşuyor. Bunlardan ders alalım. Trabzon'da terminal yapılmak istenen yer de dere yatağının içindedir. Bu yanlışı yapmayın, geleceğimizi karartmayın, vazgeçin” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından dere yatağına yapılacak otogarın bulunduğu bölgede, trafiğin de yoğun olduğunu vurgulayan Kaya “Burada terminal binası yapmak, trafiği de içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Önümüzdeki 3.5 yılı değil 50 yıl sonrasını düşünerek iş yapın” diye konuştu.