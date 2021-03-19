Trabzon'da 5 öğretmen Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da 5 öğretmenin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 11 okulun karantinada olduğu öğrenildi.

Milli Eğitim İl Müdürü Hızır Aktaş, “Eğitimde belli bir tecrübesi olan arkadaşlarımızı kaybettik. Bundan sonra dileğimiz hem öğretmen ve sağlık çalışanlarımız hem de hiçbir vatandaşımızı bu hastalık nedeniyle kaybetmiş olmayız” dedi.

Aktaş, “Her gün Covid-19 testi pozitif çıkan öğretmenlerimizi takip ediyoruz. Trabzon’da aktif görev yapan 12 bin öğretmenimiz var. Trabzon’da testi pozitif çıkıp tedavi gören 45 öğretmenimiz var. Temaslı olup karantinaya alınan da 70 öğretmenimiz var. 11 okul ise karantinada" diye konuştu.