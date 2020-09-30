Trabzon Emniyet Müdürü'nün 'hilal bıyıklı bozkurtları' Karabağ'a gitmeyi bekliyormuş

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, bir özel harekat polisinin nikah töreninde yaptığı konuşmada, polislerden “hilal bıyıklı bozkurtlarım” diye söz etti ve onların Karabağ’a gitmek için kendisinden talimat beklediklerini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’daki çatışmalar sürerken katıldığı nikah töreninde konuşan Alper “Bugün benim bir evladımın, bir yiğidimin, hilal bıyıklı bir bozkurtumun nikahına geldim. Onlarca hilal bıyıklı bozkurtum da, ‘Sayın müdürüm bizi ne zaman Karabağ’a gönderecek?’ diye bekliyorlar” dedi.

Alper konuşmasının devamında şu sözleri sarf etti:

“Karabağ’ın göbeğinde Türk’ün Bayrağını, Türk’ün Sancağını dikmek üzere hazır bekliyorlar. Özel Harekat öyle bir şubedir ki buradaki yiğitler, buradaki aslanlar, şimşek gibi çakar, sel gibi coşar, huduttan hududa yol bulup koşar. Cepheden cepheye de yeri geldiği zaman sorar. Tarık Bin Ziyad’ın gemileri yakıp arkasına bakmadığı gibi benim koçyiğitlerim de arkasına bakmadan sadece ve sadece kendilerine verilen hedefe korkusuzca, cesurca, yürekli şekilde, bir aslan gibi giden hilal bıyıklı Bozkurt’lardır. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu evlilik de hayırlı olsun. Bu evlilikten doğacak, Asenalar, Alperenler de bizden sonra bayrağı dalgalandıracaktır inşallah.”

Alper'in konuşması Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından da paylaşıldı: