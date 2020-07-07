Trabzon Barosu çoklu baro sistemine karşı eylem yaptı

80 baronun da karşı olduğu sisteme karşı tüm barolar, yurdun dört bir tarafında bu sisteme karşı eylemler düzenleyip tepkilerini dile getiriyor.

Trabzon Barosu avukatları da bugün gerçekleştirdiği bir oturma eylemiyle, Meclis Komisyonu’ndan geçen ve Genel Kurul’da görüşülecek olan çoklu baro sistemine karşı tepkisini dile getirdi.

Trabzon Barosu tarafından gerçekleştirilen oturma eyleminde yapılan basın açıklamasında, getirilmek istenen bu sistemin avukatların sorunlarına hiçbir çözüm üretmeyeceği vurgulandı.