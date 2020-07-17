TPD Genel Başkanı Çırakoğlu: Açık öğretim derdimize dert katar!

İstanbul Üniversitesi’nin eğitim bilgi sisteminde psikoloji lisans eğitiminin “Açık Öğretim Programları” arasında listelenmesine gösterilen tepkiler devam ediyor. Türk Psikologlar Derneği (TPD) Genel Başkanı Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu’ndan psikoloji bölümünün açık öğretime alınmasından psikoloji alanında yaşanan diğer sorunlara kadar uzanan farklı konulardaki görüşlerini aldık.

TPD Genel Başkanı Çırakoğlu, bugünlerde çok sıcak ve önemli sorunla karşı karşıya kalmış olmakla birlikte psikoloji bölümünün açık öğretime alınmasının ötesinde başka sorunlarının da olduğunu ve beraberinde konuşulması gerektiğini belirtiyor. “Türkiye’de psikoloji camiasının yıllardır mücadele ettiği önemli başlıklardan birisi herhalde meslek yasasının çıkması konusundadır. Bu başlığın bizim için önemi ise alanda çok büyük bir denetimsizlik halinin olmasından kaynaklanır.” diyerek meslek yasasının önemine değinen Çırakoğlu alanda yaşanan “sahte psikolog” sorunlarına değindi: “Psikologlar insanlarla çalışmaktadırlar ve bu denetimsizlik hali etik dediğimiz değerlendirme mekanizmasını kişinin öz denetimine ya da değerlerindeki gelişkinliğe bırakmaktadır. Ancak bu serbest bırakılabilecek bir şey değildir. Örneğin derneğimize her gün pek çok sahte psikolog ihbarı gelmektedir ancak TPD’nin ya da başka bir kurumun bu konuda yaptırım gücü bulunmamaktadır.”

Giderek artan mezun ve giderek azalan istihdam sayısı

“Başka önemli sorunlardan birisi de hali hazırda psikoloji bölümü mezun sayısı 50 bini buluyor ve her yıl 3-5 bin civarında mezun vermeye devam ediyoruz. Fakat kimse ardından oluşan istihdam ihtiyacına cevap üretmiyor. Bugün apartman üniversitelerinde ya da açık öğretimde yeni yeni psikoloji bölümlerinin açılması eğitimin niteliğindeki bilimsel içeriğin aşağı yöndeki ivmelenmesini arttıracaktır.” diye alanda yaşanan istihdam sorununa da dikkat çeken Çırakoğlu insana, topluma ruh sağlığı alanında hizmet vermesi beklenenlerin istihdam sürecinde yaşadıklarına ancak trajedi denebileceğini belirtti.

Bilimsel eğitim için açık öğretime karşıyız!

Açık öğretim kararına TPD’nin birçok kanaladan itiraz ettiğini belirten Çırakoğlu derneğin açıktan öğretime neden karşı olduğunu üniversitelerde nasıl bir psikoloji eğitim verildiğini anlatarak detaylandırdı. “Eğitim almış bir psikoloğun kazanması gereken bilimsel düşünce, insanı kavrayışı biçimi yüz yüze gelişmelidir. Biz bugün sınıfın içinde insana dair her şeyi konuşmaya çalışıyoruz. Bunları sadece ders kitaplarından öğrenemezsiniz; karşılıklı tartışmayı, deneyim paylaşmayı gerektirir. Psikoloji eğitiminde bireysel, kültürel, evrensel değerler kümesi içinde ele almalı yaşadığı toplumu da incelenmesi gerektiği öğretilmelidir. Bu eğitimin de pasif alıcı konumda olmakla kazanılması mümkün değildir. Çünkü psikologlar pasif birer bilgi taşıyıcısı değildir. Ayrıca buna dönüştürülmesi isteği alanın istismarına da önemli kapılar açar. Ki bugün özellikle klinik yüksek lisans programlarında gördüğümüz bundan çok da farklı değildir.”

Piyasa psikolojiyi bir bilim alanı olmaktan çıkarıyor

Tüm bunların içinde değinilmesi gereken bir başlık daha olduğunu belirten Çırakoğlu “Başından beri çevresinde dolanıyoruz ama piyasacılığı biraz açmak, detaylandırmak gerekir. Bugün eğitim sisteminde olduğu gibi psikoloji eğitimi de niteliği önemsenmeksizin parayı verip satın alınan diplomalarla, hiçbir karşılığı olmayan eğitim programlarıyla dolu. Sırf özgeçmişi doldurmak adına alınan belgelerden tutun da örneğin deneysel yöntemin laboratuar çalışmalarına katılmadan öğretilmeye çalışılmasına kadar pek çok şey psikolojiyi bir bilim alanı olmaktan da çıkartmaktadır.” dedi.

Öğrencilerin, meslektaşlarının ve akademisyenlerin TPD’nin attığı adımlara destek vermeye çağıran Çırakoğlu sözlerini “Nihayetinde bölümümüzün eğitiminden uygulamalı alanlarına kadar pek çok başlıkta sorunlar bulunmaktadır. Bugün açık öğretime geçmesine karşı çıkıyoruz ve devamında bu sorunların hepsini çözeceğimize inanıyoruz.” diyerek tamamladı.