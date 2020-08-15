Torul Belediye Başkanı Covid-19 olduğunu duyurdu

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve karantinada olduğunu duyurdu.

Özdemir, “Bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli kardeşlerime bu haberi birinci ağızdan vermek, salgın ciddiyetini yeniden paylaşmak, anlatmak istedim” dedi.

Covid-19 sürecinin bitmediğini belirterek vatandaşlardan evlerinden çıkmamalarını, maskesiz olmamalarını, kendilerini, çocuklarını ve sevdiklerini etkilememelerini isteyen Özdemir, şunları kaydetti:

-Ölümcül sonuçlar doğurabilecek tüm toplu yaşam faaliyetlerinden uzak durmanızı bir kez daha rica ediyorum. Hastalığıma ilişkin karantina sürecim, bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır.

-Karantina sürecim bittiğinde, yine direkt sizlerle paylaşacağım ve Torul için çalışmaya devam edeceğim. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin”