Torbalı Belediye Başkanlığı seçiminde 2. tur sonuçlandı. 2. tur sonucuna göre CHP'li Mithat Tekin 17 oy aldı.

CHP’nin 18, AKP’nin 10, MHP’nin 2, Deva Partisi’nin 1 meclis üyesinin bulunduğu Torbalı Belediye Meclisi’nde yeni belediye başkanı gizli oylamayla seçiliyor.

Torbalı’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı İsmail Uygur’un vefat etmesinin ardından yeni belediye başkanının belirlenmesi için yapılacak seçim saat 14.00’te başladı. Yaklaşık iki saat süren seçimde 2. tur sonuçlandı.

AKP'nin adayı Özgür Erman Çağlar, 14 oy alırken, CHP'nin adayı Mithat Tekin 17 oy aldı.

Seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada salt çoğunluk aranacak.

İlk turda seçilemedi

İlk turu sonuçlanan oylamada CHP'nin adayı Mithat Tekin partisinin belediye meclis üyesi sayısından düşük bir oy olan 16'da kalırken, AKP'nin adayı Özgür Erman Çağlar AKP ve MHP'nin toplam meclis üyesi sayısından üç oy fazla alarak 15 oya ulaştı.

Deva Partili üye CHP'nin adayına destek vereceğini açıklarken, CHP'nin firesi bu durumda yine üçe ulaşıyor.