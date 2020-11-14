Torba yasayla patronlara bol bol prim teşviki

Torba yasa adı verilen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis'te kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte hükümetin patronlara desteği de sürüyor.
Torba yasada pek çok madde sigorta prim teşviki ile ilgiliydi. Ancak süreleri uzatılan eski maddelerin yanı sıra yasaya yeni düzenlemeler de eklendi.
Düzenlemelerle ilgili görüşlerine başvurduğumuz soL yazarı ve sendika uzmanı Alpaslan Savaş, işsizlik sigortası fonundan patronlara teşviklerin devam ettiğine dikkat çekti.
Patrona işsizlik fonundan prime vermeye devam
"Hızlı işe dönüş", "milyonları sevindiren haber", "sigorta primini devlet ödeyecek" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirten Savaş şunları söyledi: