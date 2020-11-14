Torba yasayla patronlara bol bol prim teşviki

Torba yasa adı verilen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis'te kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte hükümetin patronlara desteği de sürüyor.

Torba yasada pek çok madde sigorta prim teşviki ile ilgiliydi. Ancak süreleri uzatılan eski maddelerin yanı sıra yasaya yeni düzenlemeler de eklendi.

Düzenlemelerle ilgili görüşlerine başvurduğumuz soL yazarı ve sendika uzmanı Alpaslan Savaş, işsizlik sigortası fonundan patronlara teşviklerin devam ettiğine dikkat çekti.

Patrona işsizlik fonundan prime vermeye devam

"Hızlı işe dönüş", "milyonları sevindiren haber", "sigorta primini devlet ödeyecek" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirten Savaş şunları söyledi:

"Torba yasa madde 6 ile eski desteklerin süreleri uzatıldı. İstihdama ilave kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi çalışan işe aldığında, yani her ek istihdamında patron prim desteği alıyordu. 2015'ten bu yana durum böyleydi. Bu teşvik, 31.12. 2020'de bitiyordu. Yasa ile buna 3 yıl eklendi.

7. maddeyle de yine bir süre uzatımı yapıldı. 01.01.2018 ile 31.12.2020 tarihleri arasında özel sektörde, bir önceki yıl ortalamasına ilave edilen her bir istihdam için, 12 ay boyunca, eğer bu kişiler genç, kadın ya da engelli ise 18 ay boyunca prim desteği alınıyordu. Bunun da süresi 3 yıl uzatıldı.

8. madde de bir önceki maddeyle bağlantılı şekilde gelir vergisi, stopaj ve damga vergisini işsizlik sigortası fonundan veriyor. Bunda da yine süre uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Aslında Cumhurbaşkanı'nın uzatma yetkisinin süresi uzatıldı.

Yeni teşviklerden olan 5. maddede ise şöyle yazıyor: 'İşsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi olarak çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.' Yani işçinin işsizlik ödeneğini hak ettiği süre kadar patrona işsizlik fonundan prim verilecek."