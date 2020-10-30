Torba yasaya karşı işçiler bugün eylemde

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde Genel Kurul’a gelmesi beklenen "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" adı verilen yasa ile AKP emekçilerin haklarını gasp etmeye hazırlanıyor.

Yeni torba yasada patronlara daha önce çeşitli biçimlerde prim, vergi ve stopaj desteklerinin süresi uzatılıyor. 25 yaş altı 50 yaş üzeri işçilerin kıdem tazminatının ortadan kaldırılması yine gündeme getiriliyor.

Öte yandan torba yasaya işçilerden yanıt geldi. DİSK teklifin detaylarının belli olmasının ardından eylem programını açıklamıştı. Bugün çok sayıda fabrikada işçiler yasa teklifini protesto ediyor.

Eylemlerden görüntüler şöyle: