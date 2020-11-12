Torba yasada geri adım Vardiya'da ele alınıyor

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın Vardiya programında bu hafta AKP'nin torba yasa teklifindeki geri adımı ve maden işçilerinin direnişi ele alınacak.

Yön Radyo'da saat 21.00'de başlayacak canlı yayında Dr. Burçak Özoğlu ile "Torba yasada geri adım. Kimin fikriydi bu esneklik?" ve Başaran Aksu ile "Soma ve Ermenek’te madenciler ayakta" konuları konuşulacak.

Programda haftanın emek gündemlerine de yer verilecek.