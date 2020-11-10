Torba yasa Meclis'te, işçiler eylemde

soL yazarı ve sendika örgütlenme uzmanı Alpaslan Savaş, görüşmelerine ara verilen ve bugün tekrar Meclis Genel Kurulu’na getirilecek torba yasayı değerlendirdi.

Bugün ilk olarak görüşülecek 21'nci maddenin çok tartışılan "esnek çalışma dayatması" olduğunu hatırlatan Savaş, maddenin tam süreli çalışmadan kısmi süreli çalışmaya geçişi dayattığını belirtti. "Aynı zamanda bu esnek çalışma biçimiyle çalışmak zorunda kalacak işçinin kıdem tazminatında da düşüşe neden oluyor" diyen Savaş görüşülecek diğer maddeleri de yorumladı.

Savaş'ın değerlendirmeleri şöyle:

"33’ncü madde belirli süreli iş sözleşmesinin 25 yaş altı 50 yaş üzeri işçiler için objektif koşul aranmadan ve 2 yıl boyunca sınırsız kez yapılabilmesinin önünü açıyor. Bu sözleşmelerle çalıştırılacak işçilerin ihbar ve kıdem tazminatı ile işe iade davası açma hakkı olmayacak.

37’nci madde geçerse patronlar 25 yaş altında olup ayda 10 günden daha az çalıştırdığı işçilerin malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primlerini ödemeyecek. Bu şekilde çalıştırılan işçilerin emeklilik hesaplarında, 25 yaşından önce yapmış oldukları çalışma dikkate alınmamış olacak.

12’nci madde kaçak işçi çalıştıran patronlara af getiriyordu. Geçen hafta görüşüldü. Düzenleme ayrıca bildirim yapılan işyerlerinde sigortasız çalıştırılan işçilerin geriye dönük dava açma hakkını da elinden alıyor.

Bunlar 51 maddelik torba yasanın tartışmalarda öne çıkan maddeleri. Ama torba bütün olarak işçi haklarına saldıran, işçinin cebinden alıp patronun cebine koyan bir kaynak aktarımı düzenlemesi. İşçiler torbayı istemiyor. Eylemler bugün de devam edecek."