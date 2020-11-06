Torba yasa görüşmeleri salıya ertelendi

AKP’nin patronların isteğiyle Meclis’e getirdiği, işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik haklarını gasp edecek torba yasanın görüşmelerine 10 Kasım Salı günü devam edilecek.

51 maddelik teklif yasalaşırsa, 25 yaş altı ve 50 yaş üzerindeki işçiler için belirli süreli iş sözleşmesi 2 yıla kadar koşulsuz yapılabilecek. Geçici istihdam biçimiyle işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı hakları ellerinden alınacak. Ayda on günden az çalıştırılan 25 yaş altındaki gençlerin çalıştıkları süreler emeklilik hesabında dikkate alınmayacak. Torba yasada ayrıca 25 yaş altı 50 yaş üzeri işçilerin kıdem tazminatını ortadan kaldıran, esnek ve kuralsız çalışmayı yaygınlaştıran, kaçak işçi çalıştıran patronlara af getiren ve patronlara işsizlik sigortası fonundan vergi ve prim teşviki sağlayan düzenlemeler yer alıyor.

AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek Genel Kurul’a gelen teklifin şimdiye kadar ilk 20 maddesi görüşüldü. Görüşmelere Salı günü devam edilecek.

Dün DİSK tarafından torba yasaya karşı Meclis önünde yapılmak istenen açıklama polis tarafından engellenmişti.