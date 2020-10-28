Toplum Bilimleri Kurulu’ndan istifa

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Çaplı'nın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Sarıkaya, istifanın nedenine ilişkin aradığı Çaplı'nın "Muharrem sen benim arkadaşımsın, dostane olarak dahi olsa başkalarına söylemediğim gibi sana da nedeni konusunda tek kelime edeceğim, 'Gördüğüm lüzum üzerine ayrıldım'. Söyleyeceğim bu kadar... Ayrılmam da yeni değil 3 hafta oldu; bu konuda tek kelime etmem..." dediğini aktardı.

İlgili yazıda Çaplı'nın istifasının, Kurul'un yapacağı bir araştırmanın akamete uğraması sonrası geldiğini ifade edildi.

Süreç şu şekilde aktarıldı:

Amaç, Nisan ayında kapanan toplumun normalleşme sürecindeki davranışlarını kontrol edip, virüse karşı daha duyarlı hale getirmekti.

Bu amaçla Türkiye Barometresi’nin çıkarılması için çalışma yapılması, atılacak tüm adımların da kamuoyu yoklaması ile belirlenen bu parametreler kapsamında ele alınması kararına varıldı.

Ancak Toplum Bilimleri Kurulu’ndaki faaliyetler öyle tam da istendiği gibi ilerlemedi.

Dünya Bankası’nın Barometre araştırması ve sonuçların tahlili için 1,1 milyon Türk Lirası ile destek kredisi verdiği çalışma için ihale açılamadı...

Üç kamuoyu araştırmasının birlikte yapılması sonrasında Barometre'nin yüz yüze araştırmalarının yapılmasına karar verildi.

Kurul üyeleri de buna sıcak baktı, çünkü her bir aşaması yeni bir bürokratik süreci gerektirdiği için üçünün birarada tek seferde gerçekleşmesinde fayda görüldü.

Barometre için kamuoyu araştırması yapacak daha önce Bakanlığın doğrudan tayin ettiği şirketten de vazgeçildi...

Bunun yerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan “Çağrı Merkezi” aracılığıyla işin kotarılması, aynı soruların bu merkezde çalışanlar aracılığıyla yönetilmesi sonucu kamuoyu araştırmasının yapılmasına karar verildi.

Bu kez Dünya Bankası, örneklem değişimi nedeniyle yeni uygulamayı kabul etmedi ve krediyi geri çekti.

Kamuoyunun tüm yönleriyle koronavirüs konusuna yaklaşımını ortaya koyacak Türkiye Barometresi araştırmasının yüz yüze yapılması iptal edilmedi ancak daha ileri bir tarihe ötelendi.

Konu bununla da kalmadı, iletişim alanında yapılacak planlamada da farklılıklar yaşandı.

Aktarıldığına göre bu gelişmeler Toplum Bilimleri Kurulu’nun “iletişim” alanında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Bülent Çaplı’yı rahatsız etti.

Üç hafta kadar önce Bilim Kurulu’ndan ayrıldı.