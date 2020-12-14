Toplum Bilimleri Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, artan vakalar sonrası alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının yerinde olduğunu söyledi.

İlhan, "Şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda, hasta sayımızda da vaka sayımızda da bir azalmayı gözlemliyoruz. Belki istediğimiz kadar hızlı değil ama 6 binlerden, 5 bin 900’ler, 5 bin 800’ler bandına indiğini görüyoruz. Üstelik bu düşüşün geçtiğimiz haftaki kısıtlamalara baktığımızda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından daha öncesinden başlayan etkilerle de olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden baktığımızda şu an geldiğimiz noktada, bu 2 hafta sonu kısıtlamasının etkileri ile birlikte, bu hafta çarşamba ve perşembeden itibaren düşüşün daha olumlu olacağını, hasta sayılarının düşebileceğini kestiriyoruz" dedi.

'En az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olur'

Yılbaşının bir toplanma gününe dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan İlhan, şu uyarılarda bulundu:

"İnsanlar cuma günü bir araya geliyorlar, bütün hafta sonunu birkaç aile beraber geçiriyorlar. Hafta sonları dinlenmek için iyi bir seçenek ama bir araya gelmek için iyi bir seçenek değil. Öyle olduğu zaman da tabii birden fazla kişi enfekte olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunları yapmamak gerekiyor. Şu an geldiğimiz noktada da hafta sonu kısıtlamalarının devam etmesi uygun olacak gibi görünüyor. Önümüz yılbaşı biliyorsunuz. Yılbaşında 2 gün zaten hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var. Yılbaşı akşamı da kısıtlamalı. Cuma günü yılbaşının ertesi günü, zaten akşam saatinde sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor, hafta sonunu kapsayacak şekilde. Cuma günü gündüz de resmi tatil olduğunu düşündüğümüzde aslında en az 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum. Bunun hem vaka hem hasta sayısına olumlu yansıyacağı kanısındayım."