Topkapı Sarayı: Ağaçlar kesildi, askeri okul yıkıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlanan Topkapı Sarayı'nın 1. derece sit alanında bulunan ağaçları katledildi, askeri okul binası yıkıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Topkapı Sarayı devirden beri bir sürü sıkıntı ile karşı karşıyaydı, şimdi de 1. derece sit alanındaki ağaçlar hiçbir izin alınmadan katledildi” diye konuştu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre İlgezdi, yaptığı açıklamada, Topkapı Sarayı'nın, Cumhurbaşkanlığı'nın 6 Eylül 2019 tarihli kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınarak Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlandığnı hatırlatarak, yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi şunları kaydetti:

“Bu karar sonrasında Saray'ın bahçesinde bulunan Kültür Bakanlığı'na bağlı tarihi eser depo binaları ve laboratuvarlarda çalışanlara türlü zorluklar çıkarılmaya başlandı. Bir an önce binaları boşaltmaları için ciddi baskılar oluşturuyorlar. Laboratuvarın yaklaşık 100 çalışanından sadece 2 veya 3 kişi özel izinle kuruma girip çalışabiliyor.

Yine Saray'ın bahçesinde bulunan birinci derece sit alanında sayılan askeri okul binaları hiçbir izin alınmadan yıkıldı. Bu durum yetmiyormuş gibi ağaçlar da katledildi."

'Anıtlar Binası da yıkılarak yok edilecek'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, “İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı ile İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Darphane binalarında bulunan Arkeoloji Müzesi'ne ait eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda uygun bir yere taşınacaktır” yanıtını verdiğini kaydeden İlgezdi, "Bu yanıttan da anladığımız üzere 2012'de büyük bütçe ile revize edilen laboratuvar binası ve Rölöve Anıtlar Binası da yıkılarak yok edilecek” dedi.

Topkapı Sarayı, 1478'de Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanılmaya başlandı. 380 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun idare merkezi ve padişahların resmi ikametgahıydı. 30 padişah burada yaşadı. 31. padişah Sultan Abdülmecid'den sonra hanedan Dolmabahçe'ye taşındı. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700 bin metrekarelik bir alana yayılan sarayın bugünkü alanı yaklaşık 300 bin metrekare. Saray, 3 Nisan 1924'te müze haline getirildi.