Tony Blair İngiltere Başbakanlığı'ndan 'zevk almamış'

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, 1997'de göreve başladığında deneyimi olmadığını ve orada çalışmanın o kadar kolay olmadığını söyledi. BBC'ye verdiği söyleşide Blair, "İşten zevk aldığımı sanmıyorum çünkü sorumluluk çok büyük. Her gün kararlar veriyorsun ve her büyük bir inceleme altındasın, ailen de öyle. Bu yüzden hoşuma gitti mi bilmiyorum" dedi.

Tony Blair, 1997'den 2007'ye kadar İngiltere'nin başbakanı olarak görev yaptı ve kötü şöhretli Margaret Thatcher'dan sonra savaş sonrası en uzun süre görev yapan ikinci İngiliz Başbakanı oldu.

Blair, "en popüler ve en az yetenekliyken başlıyorsun ve en az popüler ve en yetenekliyken bitiriyorsun" dedi.

Eski İşçi Partisi lideri ayrıca Birleşik Krallık başbakanının işi hakkındaki "çılgınca şeyi" açıkladı:

"Yaptığın şeyin öneminin çok büyük olduğu düşünebildiğim tek iş ve bu iş için tecrübe gerekliliği. Bunu yapmak çok anlamsız"

Kabine başkanı olarak atanmayı, takım koçu görevini alan bir futbol taraftarına benzetti.

Blair, BBC'nin "No 10'da oturan hangi Başbakan hayatından memnun değildi?" başlıklı haberine David Cameron'la birlikte konuştu. Başbakanlık makamının ilanı üzerinden 300 yıl geçmesi vesilesiyle konuşan 67 yaşındaki Blair, 1997 ile 2007 yılları arasında Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık Konutu'nda ikâmet etti.

İngiltere'yi Afganistan ve Irak işgallerine soktuktan sonra halk arasında büyük tepki topladı ve dönemin ABD Başkanı George Bush'un "kanişi" ilan edildi.

Bush 2007 tarihli bir röportajda, "Ona Bush'un kanişi dendiğini duydum. O bundan daha büyük. Bu sadece arka plan gürültüsü, büyük şeylerden dikkat dağıtmak" demişti.