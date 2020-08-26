Tommy Hilfiger için üretim yapan fabrikada vaka sayısı 30’a çıktı

İzmir'de Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, Tommy Hilfiger markasına üretim yapan Elsa Tekstil fabrikasında geçtiğimiz hafta 2 işçinin Covid-19 testlerinin pozitif olduğu ortaya çıkmıştı, üretime ara verilmeyen fabrikada vaka sayısı 30’a yaklaştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın edindiği bilgiye göre artan vaka sayısından sonra açıklama isteyen işçilere patronun yanıtı “Bu virüsü ben yaratmadım, benim yapacağım bir şey yok. Hasta olan eve gidecek iyileşip gelecek” oldu. İşçiler kendilerini evlerinde karantinaya alırken kronik hastalığı olan işçilerin de testlerinin pozitif olduğu bildirildi. Üretimin hâlâ durmadığı fabrikada diğer işçilere ise test yapılmıyor.

Durumu karikatürize eden patrona karşı Patronların Ensesindeyiz Çiğli Tekstil İşçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Yaşadığımız sürecin sorumlusu yalnızca Elsa Tekstil patronu değildir. Ürünlerini diktiğimiz Tommy Hilfiger markası da sorumludur. Mevcut duruma rağmen üretimin devam ediyor olmasının başka açıklaması olamaz. Elsa Tekstil patronunun açıklaması tüm patronların gönlünden ve aklından geçen ortak açıklamalarıdır. Tüm patronlar böyle düşünmektedir, konu işçinin sağlığı olunca hiçbir patronun kılı kıpırdamamaktadır. Hepsi sadece ceplerine girecek milyonları düşünürler. Elsa’da, Vestel’de, Dardanel’de ve onlarca fabrikada yaşanan budur. Virüsü Elsa Tekstil patronun yaratmadığını bildiğimiz gibi bu virüsle birlikte yaşadığımız pandemi sürecini kendi çıkarı için kullananın da Elsa Tekstil patronu ve diğer patronlar olduğunu biliyoruz. Tekstil işçilerinin köle olmadığını, insani olmayan koşullarda çalışmaya zorlanmalarının kabul edilemeyeceğini bildiririz. Patronların Ensesindeyiz Çiğli Tekstil İşçileri Ağı olarak Elsa Tekstil işçileri ile dayanışma içerisindeyiz. Tüm tekstil işçilerini de birlikte mücadeleye ve dayanışmaya çağırıyoruz."