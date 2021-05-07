Tolga Ağar, Sedat Peker'in açıklaması sonrası ilk kez konuştu

Mehmet Ağar'ın oğlu AKP'li vekil Tolga Ağar, Sedat Peker'in dünkü video yayını sonrası yazılı bir yanıt verdi.

Peker'in açıklamalarına ilişkin "iftiraları şiddetle reddediyorum" diyen Ağar, "Şaibe yaparak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır" iddiasında bulundu.

Ağar, Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Peker ne demişti?

Sedat Peker, dün yaptığı açıklamada, "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" demişti.

Jandarma olay sonrası bir açıklama yapmış, iddiaları reddetmiş, Peker de jandarmaya yanıt vermişti.