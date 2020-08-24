Tokyo’da yüksek sıcaklıktan ölenlerin sayısı 170'e yükseldi

Tokyo Metropol Valiliği Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu, Japonya'nın başkentinde yüksek sıcaklıklar yüzünden yaşamını yitirenlere ilişkin verileri güncelledi.
Verilere göre, son 9 günde yaşları 60 ila 90 arasında 22 kişi daha yaşamını yitirdi.
Başkentte Ağustos ayı başından beri sıcak çarpmasından ölenlerin sayısı 170'e yükseldi. Son açıklanan 22 kişiden 21'inin evlerinde yaşamını yitirdiği, 20'sinin evde havalandırma sistemi kullanmadığı kaydedildi.
Tokyo'da hava sıcaklığı temmuz sonundan bu yana 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.