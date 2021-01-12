Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili 'erteleme' açıklaması

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoşiro Mori, bu yıl gerçekleşecek Yaz Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle ertelenmesinin "kesinlikle imkansız" olduğunu söyledi.

Kyodo News'in haberine göre, ajansın düzenlediği bir etkinlikte konuşan Mori, oyunları yeniden ertelemenin bir seçenek olmadığını, çünkü olimpiyat hazırlıklarında önemli rol oynayan birçok yetkilinin başka organizasyonlardan getirildiğini söyedi.

Eski Japonya Başbakanı olan Mori, ayrıca ülkesinin yurt dışından izleyici kabul edip etmemeye pandeminin durumuna göre karar vereceğini belirtti.

Tokyo Olimpiyatları'nın planlandığı gibi Temmuz'da başlayacağını açıklayan Japonya, bu konuda kamuoyu desteğini alamamış durumda

Kyodo News'ın anketine göre, Yaz Oyunları'nın oynanmasını destekleyenlerin oranı yüzde 14,1'de kalırken, yüzde 44,8'i oyunların ertelenmesini, yüzde 35,3'ü ise oyunların iptalini istiyor.

Japonya'da geçtiğimiz ay koronavirüs vakalarının artışa geçmesiyle Olimpiyat tartışmaları yeniden gündeme gelmişti.