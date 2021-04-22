Tokyo Olimpiyatları'nda eşitlik sembolleri yasaklandı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) Çarşamba günü sporcuların stadyumlarda, törenlerde ve podyumlarda protestolarını yasaklama kararını açıkladı. Tokyo Olimpiyatları sırasında diz çökmek veya ırksal eşitliği desteklemek için yumruğunu kaldırmak cezalandırılacak.

UOK'un herhangi bir Olimpik alanda her türlü "gösteri veya siyasi, dini veya ırksal propagandayı" yasama kararına atıfla verilen eşitlik sembollerinin yasaklanma kararına ilişkin yapılan açıklamada "istişare edilen sporcuların çoğunun oyun alanları veya podyumlardaki herhangi bir protestoya karşı olduğu" öne sürüldü.

Reuters'ın haberine göre Dünya Atletizm Başkanı Sebastian Coe de dahil olmak üzere bazı uluslararası federasyon sporcuların Oyunlar sırasında siyasi protesto jestleri yapma hakkına sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Kuralı gözden geçiren UOK'un Sporcular Komisyonu başkanı Kirsty Coventry'yse karara sahip çıkarak düzenlenen çevrimiçi bir sunumda "8bir sporcu olarak] Rakiplerimden bir şeylerin dikkatini dağıtmasını ve bundan uzaklaşmasını istemem. Bugün hala böyle hissediyorum" dedi. Zimbabve'nin eski Olimpik yüzme şampiyonu olan Coventry, "Bu aynı zamanda konuştuğumuz sporcuların çoğunluğundan kaynaklanıyor. İstedikleri de bu yönde" dedi.

UOK'un 3.500'den fazla sporcuyla istişare ettiğini söyleyen Coventry, bu sporcuların yaklaşık yüzde 70'inin podyumlarda, törenlerde ve oyun alanlarında protesto istemediğini söyledi.

Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz'da başlıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamıştı. 2019'da ortaya çıkan salgın nedeniyle dünyaya sınırlarını kapatan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmamıştı.