TOKİ milyarlık araziyi satılığa çıkardı

TOKİ, Beşiktaş Abbasağa’da bulunan TBMM Milli Saraylar’a ait 173 lojmanın bulunduğu, son derece değerli araziyi, “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” usulüne göre satışa çıkardı. İhale 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), bugün Resmi Gazete’de yayınlanan ilanına göre, Beşiktaş Abbasağa Mahallesi 347 ada 1 parselde bulunan araziyi, “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” için ihale açtı.

Söz konusu arazi 17 bin 665 metrekare büyüklüğünde ve üzerinde TBMM Milli Saraylar’a ait 173 lojman bulunuyor.

Yürürlükteki imar planına göre konut alanında bulunan parselin, 35 bin 330 metrekarelik toplam inşaat alanı hakkı bulunuyor. İlana göre, Abbasağa Parkı ile Ihlamur arasında bir bölgede bulunan lojman arazisine yapılacak konutların yaklaşık 3,5 yılda tamamlanması gerekiyor. Şartnameye göre, ihaleye katılacak olanların cirosunun 35 milyon TL’den az olmaması gerekiyor.

Konuyla ilgili olarak Milliyet gazetesinde 15 Haziran 2017 tarihinde Önder Yılmaz imzasıyla yayınlanan haberde özetle şöyle denilmişti:

"TBMM’den TOKİ’ye milyarlık devir. Beşiktaş’taki 18 dönümlük TBMM lojmanlarının bulunduğu arazi, üzerine yapılacak projenin yüzde 65’i karşılığında TOKİ’ye devredilecek. Gayrimenkul uzmanları söz konusu lojmanların çok değerli bir konumda bulunduğunu, araziye yapılacak yeni bir projenin toplam değerinin 1 milyar lirayı rahatlıkla aşacağını öngörüyor.

Arazinin TOKİ’ye devri kararının gerekçesi şöyle açıklandı: ‘Eski deprem yönetmeliğine göre yapılan ve devamlı olarak bakım ve onarım ihtiyacı olan lojman binalarının yıkılarak yeni deprem yönetmeliğine göre yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu amaçla söz konusu parselin bağımsız kuruluşlarca belirlenecek ekspertiz bedeli üzerinden TOKİ’ye devredilerek en yüksek arsa karşılığı gelir paylaşımı usulü ile konut inşa ettirilmesi düşünülmektedir.”