TOGG ismiyle devam edecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, bu sabah gazetecilerle çevrimiçi toplantı düzenledi. Karakaş, yerli otomobilin hangi isim ile yollara çıkacağına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Habertürk'tan Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirten Karakaş, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi.

En son Ocak ayında otomotiv basını ile bir araya gelen Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.

TOGG CEO'su, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğinin de bilgisini paylaştı.

'İlk araçlar 2022'nin son çeyreğinde banttan inecek'

Karakaş, 2022'in son çeyreğinde ilk araçların Gemlik'teki fabrikadan inmeye başlayacağının da müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında, başbakanlığı döneminde katıldığı TÜSİAD toplantısında dile getirdiği yüzde 100 yerli otomobil için 2017'de 'babayiğitler' olarak lanse edilen ve 5 şirketin oluşturduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) kurulmuştu.

27 Aralık günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki öngösterimde, kırmızı beyaz yerli ve milli SUV ve sedan modelleri tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil fabrikasının Gemlik'te TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinde kurulacağını açıkladı. Yerli otomobilin üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesinde 20 milyar liranın üzerinde yatırımla kurulacak fabrika için ilk kazma 17 Temmuz'da vuruldu.