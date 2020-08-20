TOGG CEO'sundan 'yerli otomobile yabancı motor' açıklaması: Bosch’tan almak daha mantıklı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 'yerli üretim' araçlarda kullanılacak motorların Bosch’tan tedarik edileceğine ilişkin haberlere gelen tepkiler üzerine TOGG CEO’su Gürcan Karakaş açıklamalarda bulundu.

Karakaş, Habertürk yazarı Fatih Altaylı ile gerçekleştirdiği sohbette motorların Bosch’tan alınmasının nedenini ilk etapta üretilecek araç sayısının az olmasına dayandırdı. Motorun yerli olarak üretilmesinin mümkün olduğunu fakat şu aşamada Bosch’tan almanın daha mantıklı olduğunu savunan Karakaş şöyle konuştu:

“Motor konusu önemli. 400 kg batarya paketi ve bir ya da iki motor. Belki bazı modellerde daha da fazla. Burada bir toplamdan söz ediyoruz. Elektrik motoru, redüktörleri, bağlantıları. Bir bütün. Yapılabilir mi? Tabi iki yapılır. Ama Bosch bunu herkesten daha iyi yapıyor. Bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi. Biz birkaç yüz binlik üretimlerle başlamıyoruz ki! Birkaç binle başlıyoruz. Yükselecek ama başlangıçta binli rakamlar. Bu motoru üretmenin mantığı yok. Almak her açıdan daha verimli. Ha, sayılar artar üretmek daha iyi olur o ayrı mesele. Ama her şeyi de açık açık konuşamayız zaten bugünden. Sonuçta bu bir iş, ticari meseleler var. Bugün Bosch’tan almak daha mantıklı.”

Daha önce "yerli otomobilde kullanılacak bataryaların yerli olarak üretileceği"ne ilişkin açıklamaya değinen Karakaş, “Batarya yerli olacak. Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya paketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz.” dedi.