Tofaş üretime ara veriyor

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve planlı bakım çalışmaları için 31 Aralık ile 12 Ocak arasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre fabrika 13 Ocak'ta tekrar üretime başlayacak.