TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yüksek faizden şikayetçi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, kredi faizlerini artırarak "büyümeye destek değil köstek" olduklarını söylediği bankalara "Reel sektöre sırtınızı dönmeyin” diye seslendi.

Bankalardan kredi faizleri konusunda "daha sorumlu bir yaklaşım beklediklerini" söyleyen Hisarcıklıoğlu "Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar. Kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar" dedi.

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

"Bankalarımıza seslenmek istiyorum; reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve sağlıklı şekilde arttıralım. Böylece pandemi sonrası, yeniden ve hızla ayağa kalkalım, küresel yarışta geride kalmayalım."