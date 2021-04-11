TMO'nun üreticilerden patates, soğan alımları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticilerden patates ve kuru soğan alımlarının başladığını, alımlarda miktar sınırlamasının sözkonusu olmayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada pandemi sürecinde otel, lokanta vb. toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda patates ve soğan tüketiminin gerilediği belirtildi. Tüketimin azalmasının stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğu kaydedilen açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun üreticilerden yemeklik patates ve kuru soğan alımı ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara 81 İl Valilikleri aracılığıyla dağıtımı ile görevlendirildiği bildirildi.

TMO'nun 10 Nisan itibariyle yemeklik patates, bugün itibariyle kuru soğan alımlarına başladığı duyurulan açıklamada "TMO alımlarında herhangi bir miktar sınırlaması söz konusu değildir" denildi. Açıklamada Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerden, tüketilebilir nitelikteki ürünlerin tamamının alınacağı belirtildi.

Açıklamada "Alımı yapılan patates ve soğanlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak amacıyla başta büyükşehirlerimiz olmak üzere 81 ilimize sevk edilerek Valiliklerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bedelsiz olarak dağıtılacaktır" denildi.

Çeltik alımlarına başlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada çeltik alımlarına da başlandığı, alınan çeltiklerin TMO tarafından stoklanarak piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ayrıca, salgın nedeniyle toplu tüketim yerlerinin kapalı olmasına bağlı olarak pirinç tüketiminin azalması, iç ve dış piyasalardaki fiyat gerilemeleri, çeltik fiyatlarının düşmesine ve üretici elinde stok kalmasına sebep olmuştur. Yeni üretim döneminde çeltik istihsalinde bir azalma olmaması ve üreticilerimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ile TMO çeltik stoklarının güçlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 2020 yılı mahsulü TMO çeltik alım fiyatları yukarı yönlü olarak revize edilmiş ve alımlara başlanmıştır. Üreticilerimizden alınan çeltikler TMO tarafından stoklanacak ve görev tanımı kapsamında bilahare piyasa regülasyonu amacıyla kullanılacaktır."

300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan

Çalışmanın Bakanlık, Valilikler ve üretici örgütlerle koordineli bir şekilde yürütüldüğü ifade edilen açıklamada "Bakanlığımız verileri ve piyasa tespitlerine göre, halen üreticilerimizin elinde 2020 yılı mahsulü arz fazlası yaklaşık 300 bin ton patates, 40 bin ton kuru soğan ve ticarete konu edilememiş 75 bin ton civarında çeltik bulunduğu değerlendirilmektedir" denildi.