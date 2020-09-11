TMMOB: Mimar Alev Şahin derhal serbest bırakılsın

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), işine geri dönmek için yaptığı eylemler nedeniyle tutuklanan mimar Alev Şahin'in derhal serbest bırakılması ve yaşadığı kayıplar telafi edilerek işine iade edilmesi çağrısında bulundu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan yazılı açıklamada Alev Şahin'in 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeki görevinden ihraç edildiği ve o günden bu yana işine geri dönebilmek için yoğun bir mücadele verdiği belirtildi.

Alev Şahin'in arkadaşlarıyla birlikte 13 Ağustos’ta gözaltına alındığı, 22 Ağustos’ta ise tutuklandığı hatırlatılan açıklamada "İşlerine geri dönebilmek için eylem yapanların hak arama mücadelesinin tutuklama gerekçesi yapılması kabul edilemez. Alev Şahin ve birlikte tutuklandığı arkadaşları derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

Tutuklama kararında, yasal ve barışçıl da olsa, “sürekliliği” olan eylem ve açıklamaların suç olarak değerlendirilmesi ve örgüt üyeliği kapsamına alınmasının ülkedeki demokratik hak ve özgürlüklerin geldiği nokta açısından ibret verici olduğu belirtilen açıklamada "Yargının, toplumsal muhalefeti sindirmek için kullanılan bir araç haline dönüşmesinin en açık örneklerinden biridir" denildi.

OHAL döneminde yayımlanan KHK’larla ihraç edilen on binlerce kişinin yaşadığı haksızlığın boyutlarının arttığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İhraçları incelemek için kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, hukuku sağlamanın değil, hukuka erişimi engellemenin bir aracı haline gelmiş durumdadır. Bu hukuksuzluğa artık bir son verilmelidir.

Asılsız iddialarla, idari kararlarla, kişisel hınçla, haklarında hiçbir yargı kararı olmadan ihraç edilen tüm arkadaşlarımız derhal görevlerine iade edilmeli, yaşadıkları kayıplar telafi edilmelidir.

Emeğine, alın terine ve işine sahip çıkmak için 30 Ocak 2017’den beri Düzce ve Ankara sokaklarında mücadele eden, defalarca gözaltına alınmasına rağmen yılmayan Alev Şahin derhal serbest bırakılmalıdır."