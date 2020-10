TMMOB: İktidar dayatmasıyla değil, genel kurul iradesiyle yöneteceğiz

TMMOB Yönetim Kurulu, 46. Olağan Genel Kurulu’nun Covid-19 salgını bahane edilerek İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ertelenmesi ardından toplandı.

Açıklamada, "Meslek örgütlerini kontrol altına almak ve işlevsizleştirmek için bugüne kadar çok sayıda keyfi düzenleme yapan iktidar, şimdi de salgınla mücadele adı altında kurullarımızın işleyişine müdahale etmek istiyor. Anayasal statüdeki meslek örgütlerinin demokratik seçim süreçlerine iktidar eliyle müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

TMMOB açıklaması şöyle:



"Siyasi iktidarın salgınla mücadeledeki başarısızlığı her geçen gün daha da açığa çıkıyor. Sürecin tıbbi gereklilikler ve bilimsel gerçekler doğrultusunda yürütülmemesi nedeniyle hastalık toplum içinde kontrolsüz biçimde yayılmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarının özverili mücadelesine rağmen kayıplarımızın sayısı her geçen gün artıyor.



İktidar en başından itibaren, salgınla mücadeleyi şeffaf biçimde yürütmek yerine kendi iktidar alanlarını pekiştirmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Bunun en güncel örneklerinden birisi de, 2 Ekim 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Genelge ile kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin etkinliklerinin ve genel kurullarının 1 Aralık’a kadar ertelenmesi oldu.



Binlerce kişinin katıldığı siyasi parti etkinlikleri ve genel kurulları devam ederken, Cumhurbaşkanı her gittiği yerde fiili mitingler düzenlerken, meslek örgütü genel kurullarının yasaklanması esasen salgınla mücadele için değil, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda alınmış bir karardır. Meslek örgütlerini kontrol altına almak ve işlevsizleştirmek için bugüne kadar çok sayıda keyfi düzenleme yapan iktidar, şimdi de salgınla mücadele adı altında kurullarımızın işleyişine müdahale etmek istiyor. Anayasal statüdeki meslek örgütlerinin demokratik seçim süreçlerine iktidar eliyle müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz.



Bilindiği gibi, TMMOB’ye bağlı Odalarımızın genel kurul süreçleri tamamlanmış, 23-25 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz TMMOB Genel Kurulu ise İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Yüksek Seçim Kurulu kararıyla ertelenmiştir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan demokratik iradenin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. TMMOB Genel Kurulu toplanıncaya kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan örgüt iradesini fiilen işleterek, Birliğimizin Yönetim Kurulu faaliyetlerini mevcut Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurullarında TMMOB Yönetim Kurullarına seçilen 3 üyenin tamamının katılımıyla birlikte yürüteceğiz.



TMMOB olarak; dün olduğu gibi bundan sonra da iktidar baskılarına ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz. Birlik çalışmalarımızı siyasi iktidarın keyfi kararlarına göre değil, bilim ve tekniğin gerekleri, ülke, halk ve meslektaşlarımızın yararları doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğiz."