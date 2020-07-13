TKP'nin Sesi'nde Günün Yorumu: Suça ortak olma!

TKP'nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu'nda bugün, Ayasofya'nın insanlığın evrensel mirası olduğu vurgulanarak müze olarak kalmasının ve korunmasının önemi vurgulanırken bu sorumluluğun bir emekçi iktidarında yerine getirilebileceğinin altı çiziliyor.

Haber Merkezi

Ayasofya Müzesi Danıştay’ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi ile birlikte camiye dönüştürülüyor.

İktidar Ayasofya'daki ilk namazı, Cumhuriyetin kurucu değerlerinden intikam alırcasına, Lozan'ın yıl dönümünde kılarak bir şova hazırlanırken, "muhalefet" de ya sessiz kalıyor ya da bu kararı kutlayan açıklamalar ile AKP gericiliğinin payandası oluyor.

TKP'nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu'nda bugün, Ayasofya'nın insanlığın evrensel mirası olduğu belirtilerek müze olarak kalmasının ve korunmasının önemi vurgulanırken bu sorumluluğun bir emekçi iktidarında yerine getirilebileceğinin altı çiziliyor.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/gunun-yorumu-suca-ortak-olma

Spotify: https://open.spotify.com/episode/61sW843qSV2lDbMKp5dPNp

Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr#episodeGuid=tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F856781692

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