TKP'nin Sesi'nde Günün Yorumu: Kiracılık artıyor gelir azalıyor

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisi açısından lokomotif görevi görmesi AKP dönemiyle birlikte daha da arttı.

AKP’nin bu sektöre yaptığı yatırımlar ve sermayedarlara aktardığı kaynaklar emekçi halkın gitgide yoksullaşmasının önünü açtı. İnşaata harcanan para Türkiye’deki sermaye birikim modelinin zorunlu bir koşulu haline gelmiş bulunuyor.

TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu’nda bugün, AKP’nin inşaat sektöründe uyguladığı devlet politikasının emekçiler açısından yarattığı konut ve barınma sorunlarına yer veriliyor. Kiracılığın, kira giderlerinin ve yurttaşın gelirinin içinde barınmaya harcadığı paranın son yıllarda artmasıyla AKP’nin halkı kandırdığı yalanlar arasındaki tezat ortaya konuyor.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/gunun-yorumu-kiracilik-artiyor-gelir-azaliyor

Spotify: https://open.spotify.com/episode/645tXblvW8V3V4vK2wxYFp

Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/g%C3%BCn%C3%BCn-yorumu-kirac%C4%B1l%C4%B1k-art%C4%B1yor-gelir-azal%C4%B1yor/id1472013604?i=1000483437163&l=tr