TKP'nin Sesi'nde Günün Yorumu: Eşitliğe ve özgürlüğe omuz ver

Türkiye Komünist Partisi (TKP) geçtiğimiz gün “Omuz Ver” başlıklı bir bildiri yayımlayarak “Bağımsız, egemen, özgür, yoksulu olmayan, adaletli ve eşitlikçi bir ülke yolunda TKP’den daha güvenilir yol arkadaşı olmayacağını” kamuoyuna bir kere daha duyurdu. 100. yaşını kutlamanın arifesinde olan ve çok kısa zaman içinde örgütsel ve siyasi atılımı için 13. kongresini toplayacak TKP’nin bu çağrısına yüzlerce “yol arkadaşı” olumlu yanıt verdi.

TKP’nin Sesi partinin 100. yaşıyla birlikte daha güçlenmiş bir ses olarak tekrar dinleyicilerinin karşısına çıkacağı çağrısıyla yayınlarına şimdilik ara veriyor.

Türkiye Komünist Partisi düzen siyasetinin aynılaştığı ve bunun büyük bir yozlaşmaya yol açtığı politik atmosferde 100. yaşı hep birlikte kutlamanın, birlikte mücadele etmenin çağrısını büyütüyor.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/gunun-yorumu-bu-duzen-degismezse-1

Spotify: https://open.spotify.com/episode/3hCnnwtYfNSsGjWRcPIykF

Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/g%C3%BCn%C3%BCn-yorumu-bu-d%C3%BCzen-de%C4%9Fi%C5%9Fmezse/id1472013604?i=1000484985494&l=tr