TKP'nin Sesi'nde Günün Yorumu: Bir yılımız daha ipotek altında

Pandemiyle birlikte işsizliği de mucizevi bir biçimde azaltmayı başaran bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. İstatistik kurumunun sahibinin sesi olarak davranıp sayılarla oynamasının son örneği kurumun “ev işleriyle meşgul” adındaki bir kategoriyle milyonlarca kadını hesaplamaya dahil etmemesi oldu. Öte yandan bu süreçte işsizliğin artmamasının ardında da ücretsiz izin olgusu yatıyor.

TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu’nda bugün, iktidarın ücretsiz izin düzenlemesini bir yıl daha uzatacak olmasının gerçek nedeni masaya yatırılıyor. Kâğıt üstünde işsizlik sayılarını belli bir düzeyde tutmaya çalışan iktidarın sahte bir istikrar havası yaratan ve patronlara güven telkin eden özelliğine değiniliyor.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/gunun-yorumu-bir-yilimiz-daha-ipotek-…

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2zYRDu8pFG0vZfemMemgl6?si=RUYfrAiaTXe-…

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