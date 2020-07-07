TKP'nin Sesi'nde Günün Yorumu: AKP barolardan, odalardan ne istiyor?

AKP’nin çoklu baro dayatması ve avukatların buna direnci devam ediyor. Mühendislerin, hekimlerin, meslek odalarının da aynı dayatmaya maruz kalacağı rahatlıkla söylenebilir.

Herhangi bir çatlak ses çıkmaması için elinden geleni ardına koymayan iktidar ne var ki memleketin aydınlanmacı birikimini bir türlü kıramıyor.

TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu’nda bugün, AKP’nin meslek odalarına yönelik saldırılarının onun güçsüzlüğünden kaynaklandığına vurgu yapılıyor. Erdoğan’ın sermayeye verdiği denetimsizlik, sınırsız iktidar gücü, sonuna kadar merkezilik vb. taahhütlerin arkasında AKP iktidarının alternatifsiz olmadığını anlamış olmasının yattığı ifade ediliyor.

Soundcloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/gunun-yorumu-orgutlenmekten-baska-care-yok

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2a7cGzXEqbM5ZTOiG6bow3

Podcast: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/g%C3%BCn%C3%BCn-yorumu-%C3%B6rg%C3%BCtlenmekten-ba%C5%9Fka-%C3%A7are-yok/id1472013604?i=1000482794225&l=tr