TKP'nin 100. yıl canlı yayını bu akşam ekranda olacak

Türkiye Komünist Partisi, 100. yaşına 10 Eylül'de 500 noktada yaptığı buluşmalar ve çok sayıda yeni TKP Gönüllüsü ile girerken, 100. yıl canlı yayını ise bu akşam ekranlarda olacak.
Gazeteci Enver Aysever’in sunacağı programda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan konuşmacı olacak.
TKP’nin birçok çalışma alanından parti üyeleri ve dostları partinin bugünkü mücadelesini anlatacak.
TKP’nin sanatçı üyeleri ve dostları TKP’yi 100 yaşında selamlayacak; Emin İgüs, Dengin Ceyhan, Gülcan Altan, Ruhi Su Dostlar Korosu, Yapıcılar, Orhan Aydın, Cansu Fırıncı ve Arda Kurşunoğlu canlı yayında yer alacak.
Yayın 12 Eylül saat 21.00’de TKP Youtube hesabında başlayacak ve aynı anda soL'dan da yayımlanacak.