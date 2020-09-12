TKP'nin 100. yıl canlı yayını bu akşam ekranda olacak

10 Eylül günü 100. yılını 500 noktada yapılan buluşma ve yeni üyelerle kutlayan TKP'nin 100. yıl canlı yayını ise çok sayıda aydın ve sanatçının katılımıyla bu akşam saat 21.00'de soL'da ve TKP'nin Youtube kanalında olacak.