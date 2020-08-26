TKP'nin 100. yaşında üç büyük kentte yapacağı buluşmaların programı belli oldu

Türkiye Komünist Partisi'nin 100. yaşında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapacağı "Güzel Günler Göreceğiz" buluşmalarının programı belli oldu.
Türkiye’de yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm için atan herkesi üç ilde düzenlediği büyük buluşmalara çağıran TKP'den yapılan açıklamada "İnsanlık çok daha umutsuz gözüken dönemleri aşmayı, alt etmeyi başardı. Yeter ki adaletten, aydınlıktan, eşitlikten yana olanlar üzerlerine düşeni yapsın. Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni yapma kararlılığıyla giriyor yüzüncü yaşına. Bu ülkeyi bu dünyayı karanlığa teslim etmeyecek, boyun eğmeyeceğiz" denildi.
"TKP 100 yaşında! Güzel Günler Göre-ceğiz" buluşmaları 11 Eylül'de İzmir'de, 12 Eylül'de İstanbul'da, 13 Eylül'de Ankara'da yapılacak.
Bu üç kentte düzenlenecek buluşmaların programı şöyle:
İZMİR
11 Eylül Cuma, 20.00
Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu
Konuşmacılar
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer
Gazeteci Enver Aysever
Şair Tuğrul Keskin
KONSER
Gülcan Altan
Yapıcılar
İSTANBUL
12 Eylül Cumartesi, 18.00
Kartal Meydanı
Sunucu: Enver Aysever
Konuşmacılar
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk
Şiir Dinletisi
Orhan Aydın
KONSER
Emin İgüs
Gülcan Altan
Nejat Yavaşoğulları
Ruhi Su Dostlar Korosu
Yapıcılar
ANKARA
13 Eylül Pazar, 15.00
Anıtpark (Anıttepe)
Sunucu: Ertan Yağız
Konuşmacılar
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak
KONSER
Dengin Ceyhan
Ufuk Karakoç
Yapıcılar