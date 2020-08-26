TKP'nin 100. yaşında üç büyük kentte yapacağı buluşmaların programı belli oldu

Türkiye Komünist Partisi'nin 100. yaşında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapacağı "Güzel Günler Göreceğiz" buluşmalarının programı belli oldu.

Türkiye’de yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm için atan herkesi üç ilde düzenlediği büyük buluşmalara çağıran TKP'den yapılan açıklamada "İnsanlık çok daha umutsuz gözüken dönemleri aşmayı, alt etmeyi başardı. Yeter ki adaletten, aydınlıktan, eşitlikten yana olanlar üzerlerine düşeni yapsın. Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni yapma kararlılığıyla giriyor yüzüncü yaşına. Bu ülkeyi bu dünyayı karanlığa teslim etmeyecek, boyun eğmeyeceğiz" denildi.

"TKP 100 yaşında! Güzel Günler Göre-ceğiz" buluşmaları 11 Eylül'de İzmir'de, 12 Eylül'de İstanbul'da, 13 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

Bu üç kentte düzenlenecek buluşmaların programı şöyle:

İZMİR

11 Eylül Cuma, 20.00

Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu

Konuşmacılar

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer

Gazeteci Enver Aysever

Şair Tuğrul Keskin

KONSER

Gülcan Altan

Yapıcılar

İSTANBUL

12 Eylül Cumartesi, 18.00

Kartal Meydanı

Sunucu: Enver Aysever

Konuşmacılar

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk

Şiir Dinletisi

Orhan Aydın

KONSER

Emin İgüs

Gülcan Altan

Nejat Yavaşoğulları

Ruhi Su Dostlar Korosu

Yapıcılar

ANKARA

13 Eylül Pazar, 15.00

Anıtpark (Anıttepe)

Sunucu: Ertan Yağız

Konuşmacılar

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak

KONSER

Dengin Ceyhan

Ufuk Karakoç

Yapıcılar