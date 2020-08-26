TKP'nin 100. yaşında üç büyük kentte yapacağı buluşmaların programı belli oldu

Türkiye Komünist Partisi Türkiye’de yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm için atan herkesi üç ilde düzenlediği büyük buluşmalara çağırıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak etkinliklerin programı belli oldu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin 100. yaşında İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapacağı "Güzel Günler Göreceğiz" buluşmalarının programı belli oldu.

Türkiye’de yüreği bağımsızlık, laiklik, Cumhuriyet, sosyalizm için atan herkesi üç ilde düzenlediği büyük buluşmalara çağıran TKP'den yapılan açıklamada "İnsanlık çok daha umutsuz gözüken dönemleri aşmayı, alt etmeyi başardı. Yeter ki adaletten, aydınlıktan, eşitlikten yana olanlar üzerlerine düşeni yapsın. Türkiye Komünist Partisi üzerine düşeni yapma kararlılığıyla giriyor yüzüncü yaşına. Bu ülkeyi bu dünyayı karanlığa teslim etmeyecek, boyun eğmeyeceğiz" denildi.

"TKP 100 yaşında! Güzel Günler Göre-ceğiz" buluşmaları 11 Eylül'de İzmir'de, 12 Eylül'de İstanbul'da, 13 Eylül'de Ankara'da yapılacak. 

Bu üç kentte düzenlenecek buluşmaların programı şöyle:

İZMİR

11 Eylül Cuma, 20.00
Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu

Konuşmacılar
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer
Gazeteci Enver Aysever
Şair Tuğrul Keskin

KONSER
Gülcan Altan
Yapıcılar

İSTANBUL

12 Eylül Cumartesi, 18.00
Kartal Meydanı

Sunucu: Enver Aysever

Konuşmacılar
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk

Şiir Dinletisi

Orhan Aydın

KONSER
Emin İgüs
Gülcan Altan
Nejat Yavaşoğulları

Ruhi Su Dostlar Korosu
Yapıcılar

ANKARA

13 Eylül Pazar, 15.00
Anıtpark (Anıttepe)

Sunucu: Ertan Yağız

Konuşmacılar
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan
TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak

KONSER
Dengin Ceyhan
Ufuk Karakoç
Yapıcılar