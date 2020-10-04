TKP’liler tarikat saldırısını püskürttü!

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) açmış olduğu İstanbul Bahçelievler’deki Yayla Semt Evi’nde düzenlenen parti çalışmalarına gerici bir tarikat saldırı düzenledi. İlk saldırı geçtiğimiz günlerde TKP’nin yayın organı Boyun Eğme’nin “Tarikatlar Kapatılsın” manşetine yönelik olmuştu.

Bugün benzer bir saldırı ise parti üyelerinin katılımıyla geri püskürtüldü.

Tarikat mensupları mahallede yer alan bir kafeden çıktığı sırada, bir araba parti üyelerinin yer aldığı kalabalığın içine daldı. Çıkan arbedede bir parti üyesi hafif şekilde yaralandı.

TKP üyeleri saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, gerici tarikatların ve faşistlerin mahallelerinde barınamayacağını söyleyerek, parti çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.