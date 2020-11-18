TKP'li Sağlıkçılar: Acil taleplerimizdir...

Salgının geldiği son duruma ilişkin bir açıklama yapan TKP'li Sağlıkçılar, 5 maddelik bir acil talep listesi açıkladı.

"Tüm bu taleplerin takipçisi olabilmek ve haklarımıza sahip çıkabilmek için sağlık emekçilerini hastanelerde salgın dayanışma ve haberleşme ağlarını örgütlemeye çağırıyoruz" denilen açıklamada şöyle denildi:

Acil Taleplerimizdir

Türkiye'de sağlık hizmetleri sunumu bir kilitlenmenin eşiğindedir.

Siyasi iktidar, salgının yönetiminde başından beri merkezi bir planlamaya gitmek yerine, sorunları sadece belirli hastaneler ölçeğinde çözmeye yönelmiştir. Bu durum salgının yükünün sağlık sisteminde eşitsiz bir şekilde dağılımına, acil servisler ve yoğun bakımlar gibi salgın dışında da kritik öneme sahip bölümlerin neredeyse tamamen kilitlenmesine neden olmuştur. Bakanlığın bu konudaki yaklaşımı skandaldır: Sağlık emekçileri tükendikçe yerlerine yenisi konulur! Bu yaklaşım asla kabul edilemez.

Daha fazla yurttaşımızı ve sağlık emekçisini kaybetmemek için aşağıdaki acil taleplerimizi sağlık emekçileri adına kamuoyuna sunuyoruz.

1. Salgında kontrol sağlanana kadar, sağlık alanında rutin çalışma düzeninin terk edilerek, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde virüsle maruziyeti en aza indirecek bir çalışma düzenine geçilmesinin merkezi olarak acilen planlanması,

2. Yoğun bakım şartlarında olması gereken hastaların uygunsuz şartlarda takip ve tedavilerini derhal sonlandıracak fiziksel düzenlemelerin acilen yapılması,

3. Kamuya ait sağlık kurumlarına hızlıca kadrolu sağlık personeli alımı yapılması,

4. Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının izolasyon süreçlerinin tam olarak uygulanması, çalışamadıkları sürelerde herhangi bir ücret kesintisi yapılmaması,

5. Sağlık çalışanları arasında eşitsizliği artıran ek ödeme uygulaması yerine tüm sağlık çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücretlendirmenin yapılması.

Tüm bu taleplerin takipçisi olabilmek ve haklarımıza sahip çıkabilmek için sağlık emekçilerini hastanelerde salgın dayanışma ve haberleşme ağlarını örgütlemeye çağırıyoruz.

TKP'li Sağlıkçılar