TKP'li Hukukçulardan Avukatlar Günü açıklaması: Boyun eğmeyiz, itaat etmeyiz

TKP'li Hukukçular, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Ülkede iktidarın hukuku elinde oyuncak yaptığı belirtilen açıklamada, boyun eğmeyen avukatlara mücadele çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

Bugün 5 Nisan Avukatlar Günü...

Günümüzü kutlayamayacak bir hüzün, ancak aynı zamanda bir mücadele kararlığı taşıyoruz.

Hüzün taşıyoruz çünkü çok yakın zamanda mesleğini yaparken kaybettiğimiz bir meslektaşımız, mesleğin yüküne daha fazla dayanamayıp intihara sürüklenen genç yaşta meslektaşlarımız bulunuyor. Hepsini saygıyla anıyoruz.

Mücadele kararlığı taşıyoruz çünkü onlarca meslektaşımız, sırf mesleklerini yaptıkları için haksız suçlamalarla üstelik parodiyi andıran usulsüz yargılamalarla halen cezaevinde.

Meslek örgütümüz teslim alınamadığı için parçala-yönet mantığıyla bölünüyor.

İşçi avukatlar güvencesiz, merdiven altı koşullarda çalışmaya zorlanıyor.

Yıllardır süren baskı ve sindirme politikalarıyla mesleğimizin onur ve saygınlığı zedelenerek itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor, savunma hattı her zamankinden çok daha büyük bir saldırı ile karşı karşıya bırakılıyor.

Biz ise haklı tarafta durmanın onuru ve mücadele kararlığı ile kutluyoruz günümüzü.

Geleneğimiz; mesleğini haklının, ezilmişlerin, halkın yanında yapan avukatlardır.

Geleneğimiz; sesi soluğu kesilmişlerin nefesi olan, geçmişte büyük bedeller ve mücadelelerle bu savunma geleneğini yaratan meslektaşlarımızdır.

Bu itibarı düşürmeye kimsenin gücü yetmez. Çünkü biz bu onuru haklı olanın yanında durmaktan, onların sesine ses olmaktan alırız.

Hukuku kendi iktidarları elinde oyuncak yapan sorumlular ise bellidir.

Biz bu baskıya boyun eğmeyiz, itaat etmeyiz. Mesleğimizin karakteri ve geleneğimiz buna terstir.

Bu kararlık ile bir kez daha tüm boyun eğmeyen meslektaşlarımızın avukatlar gününü kutluyoruz.

TKP’li Hukukçular