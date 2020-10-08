TKP'li gençler Bahçelievler'de katledilen TİP'li öğrencileri andı

Türkiye Komünist Partili gençler bugün 42 yıl önce katledilen 7 TİP’li öğrenciyi anmak için Karşıyaka Mezarlığı’nın 2 numaralı kapısında buluştu.

Okunan açıklamada; TİP’li öğrencilerin katillerinin hala özgürce dolaşabildiği ve hatta siyaset kapılarının onlara açıldığı vurgulandı. Açıklamanın devamında ise bugünkü gericiliğin kökünün 42 yıl öncesinde yattığı söylendi. Açıklamanın sonunda ise Türkiye Komünist Partili gençler konuşmayı bir söz ile sonlandırdı:

“Çeliğe su verildi bir kere. Aldığımız suyu unutmayacağız. Bu ülkenin gençleri yollarını aydınlatanların hesabını er ya da geç soracak. Türkiye emekçi sınıfına verilen bir söz var. Bu sözü tutacağız. Türkiye’de sosyalizmi kuracağız!”



Açıklamanın tamamı şöyle:

Türkiye tarihinin en aydınlık yüzleri yıllarca devlet destekli faşist çeteler tarafından katledildi. İnsanlık onura yakışmayan, en cani yöntemlerle bu ülkenin genç fidanları yaşamdan koparıldı.

İşte bugün, bundan tam 42 yıl önce Bahçelievler’de katledilen 7 tane gencecik insan için buradayız. Yine aynı çeteler, aynı onursuzluklarıyla 78 yılının 8 Ekim gecesi 7 Tipliyi evlerinde katlettiler. Hayatlarının en güzel, en heyecanlı dönemlerinde tarihi kanla yıkanmış bir çete tarafından yaşamdan, mücadeleden koparıldılar.

Katilleri yıllarca korundu. Kaçırıldı. Saklandı. Yetmedi Türkiye siyasetinde yer buldular. Yetmedi televizyon kanallarına çıkarıldılar.

Bugün bu katillere ellerini kollarını sallayarak dolaşabilme cesaretini veren şey bu düzenin ta kendisidir.

Çünkü biliyoruz ki bugün bu ülkede gericiliği palazlandıranlar, kadınları hayattan koparanlar, küçücük çocukları tarikat yurtlarına mahkûm edenler, 78 yılının 8 Ekim gecesi Bahçelievler’de 7 Tipliyi katledenlerdir.

Biliyoruz ki 12 Eylül darbesine giden dönemde düzenin değirmenine su taşıyanlarla, katilleri aklayanlarla; bugün tecavüzcüleri kollayanlar, emekçinin hakkını gasp edenler bir ve aynıdır.

Düzen her dara düştüğünde bu eli kanlı katillere başvurur. Bize düşense bu düzene son vermektir.

O dönem, bugün burada bulunan bizlerle aynı yaştaydı bu insanlar. Eşit ve özgür bir dünya için mücadele ediyorlardı. Türkiye’nin emekçilerine bir sözleri vardı. Er ya da geç sosyalizmin bayrağı dalgalanacaktı gökyüzünde.

Vahşice katledildiler. Bayrağı da bize devrettiler.

Bu düzenin bezirganları sanmasın ki devredilen bayrak yere düşecek. Bu düzenin ağaları sanmasın ki kabaran hesap defteri tarihin tozlu rafları arasında kaybolacak.

Çeliğe su verildi bir kere. Aldığımız suyu unutmayacağız. Bu ülkenin gençleri yollarını aydınlatanların hesabını er ya da geç soracak. Türkiye emekçi sınıfına verilen bir söz var. Bu sözü tutacağız. Türkiye’de sosyalizmi kuracağız!