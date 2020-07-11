TKP’li Eğitim Emekçileri'nden Mersin'de yaşamını yitiren öğretmene ilişkin açıklama

TKP’li Eğitim Emekçileri, Mersin’de kimya öğretmeni Ramazan Şahin'in Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde yaşanan patlama sonucunda yaşamını yitirmesine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yaşanan iş cinayetinin, eğitimin özelleşmesinin sonuçlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, eğitim emekçilerine kamusal ve parasız eğitim için, bu düzeni değiştirmek için birlikte mücadele etme çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

Bir iş cinayetinde bu kez bir öğretmen hayatını kaybetti

Mersin’de bulunan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nde pandemi nedeniyle kurulan dezenfektan üretim atölyesinde geçtiğimiz hafta nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından yaralanan okulun kimya öğretmenlerinden Ramazan Şahin arkadaşımız bugün hayatını kaybetti.

Kamu kurumlarının büyük çoğunluğu özelleştirilmiş ülkemizde Pandemi sürecinin özellikle ilk günlerinde hükümet halkın en önemli ihtiyacı olan dezenfektan ve maskeyi karşılayamamıştır. İhtiyaç duyulan bu malzemelerin üretimi için atılan adımlardan biri meslek liselerinde 24 saat 3 vardiya şeklinde öğretmen ve öğrencileri yeterli güvenliği alınmamış atölyelerde çalıştırılması olmuştur. MEB yetkilileri ‘meslek liseleri destan yazıyor’ diyerek, öğretmenlere meslek liselerinin yaptıkları üretimleri sosyal medya hesaplarında paylaşmaları konusunda baskı yaparak bunun reklamını yapmaktan da geri durmamıştır. MEB yetkilileri böylece asli işi eğitim-öğretim hizmeti vermek olan meslek liselerinin atölyelerinin işletmeye dönüştürülmesinin, bir ülkenin devlete ait işletmelerinde dezenfektan ve maskenin hammaddesini bile üretemez hale gelmesinin de üzerini örtmeyi hedeflemiştir.

İşin uzmanı olmayan öğretmen ve öğrencilerin bu üretim süreçlerinde çalıştırılması adeta iş kazaları ve cinayetlerine davetiye çıkartmıştır. Bu tür üretimler gerekli iş güvenliği ve sağlık önemlerinin alındığı ve bu üretim süreçlerine ilişkin eğitimi ve deneyimi olan kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bunların gerçekleşmediği durumlar bu tür kazalara davetiye çıkarmaktadır. Öğretmen arkadaşımız Ramazan Şahin’i de bir meslek okul atölyesinde dezenfektan üretimi yaparken yaşanan bir patlamada, bir iş cinayetinde kaybettik.

Başta özel okul patronu bakan Ziya Selçuk olmak üzere MEB yetkililerine sesleniyoruz. Meslek liseleri atölyeleri patronlara, tüccarların hizmet eden işletmeler değil, çocuklarımızın okudukları alanlara göre eğitim ve öğretim hizmeti aldıkları yerlerdir. Gözünüzü bürümüş kar hırsıyla öğretmenlerimizi ve öğrencilerimiz ucuz işgücü olarak görmekten vazgeçip, bir an önce meslek liselerindeki bu üretimi durdurun ve daha fazla öğretmen ve öğrencimizin hayatını riske atmaktan vazgeçin. Öğretmen arkadaşımız Ramazan Şahin’in ölümüne ve Hasan Satırlı’nın yaralanmasına neden olan patlamanın nedenleri hızlıca ortaya çıkarılmalı, sorumlular hesap vermelidir.

Tüm eğitim emekçisi arkadaşlarımızı. Ramazan Şahin arkadaşımızın hesabını sormaya, okulları birer işletmeye dönüştüren piyasacı ve özelleştirmeci eğitim sistemine karşı, kamusal ve parasız eğitim için, bu düzeni değiştirmek için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

TKP’li Eğitim Emekçileri