TKP’den Soma işçilerine ziyaret

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir ve Manisa örgütleri, direnişlerinin 35. gününde Soma maden işçilerine Gölmarmara Kapalı Spor Salonu’ndaki direniş alanında dayanışma ziyaretinde bulundu.

Direniş alanındaki buluşmada maden işçileri, ziyarette bulunan TKP örgütlerine direniş sürecine dair bilgi verip teşekkürlerini iletti. TKP üyeleri de örgütlü bir şekilde mücadele eden işçilerin ve direnişin tüm Türkiye’ye umut olduğunu belirtirken, direnen maden işçilerinin her zaman yanında olacaklarını dile getirdi.

'Bu ateş artık kademe kademe yayılmalı'

Direnişteki işçilerden, 2007 yılında Uyar Madencilik’teki dinamit patlamasında gözlerini kaybeden Ali Kandemir, hukuk sürecindeki tüm kazanımlara rağmen şirketten tazminatını alamadığını belirtti. Kandemir, Türkiye’de hukukun zenginler için çalıştığını söyleyerek, direnişteki işçilerin bir fitil ateşlediğini anlattı. Kandemir, “Bu ateş artık kademe kademe yayılmalı ve herkes mücadele ederek hakkını almalı” dedi.

Ödenmeyen ücret ve tazminatları için Bağımsız Maden-İş sendikası ile birlikte mücadele eden maden işçilerinin direnişi 35 gün önce Soma’da başlamıştı. Direniş, Salihli ve Kırkağaç’tan sonra 12 gündür Gölmarmara’da devam ediyor.