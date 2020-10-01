TKP'den Sağlık Bakanı açıklaması

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'iddialara cevap vereceğim' diyerek başladığı basın toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, bakanın açıklamalarının her zaman olduğu gibi halkı aydınlatmaktan çok kafa karıştırmaya yaradığına işaret edildi ve AKP iktidarının halkı yok saymaya devam ettiği vurgulandı.

TKP'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

1- Sağlık Bakanı'nın dünkü açıklamaları her zaman olduğu gibi halkı aydınlatmaktan çok kafa karıştırmaya yaradı. Bunu bir strateji olarak benimsedikleri açıkça görülebiliyor.

2- Örneğin 28 Temmuz’dan 29 Temmuz’a geçerken “turkuaz tablo”da yapılan değişiklikten kimsenin haberi olmadı. Bundan sonra vaka değil hasta sayısını açıklayacağız diye halkı bilgilendirmek çok mu zordu?

3- Aylardır hangi şehirde kaç hasta olduğu bilgisini kamuoyu ile paylaşmamakta ısrar ettiler. Aynı şekilde belirtisi olmayan vaka sayısını da Bakan ısrarla açıklamıyor. Verileri halktan neden gizliyorsunuz?

4- Kime, neye göre PCR testi yapıldığı bilinmiyor. Belirtisi olmayan kişilere PCR testi yapılıyorsa niçin risk gruplarına, işçilere, sağlık çalışanlarına yaygın test yapılmıyor?

5- Testi pozitif çıkanların toplam sayısı neden açıklanmıyor?

6- Özeti şudur, AKP iktidarı halkı yok saymaya devam ediyor. Sağlıkta da, eğitimde de, hukukta da, ekonomide de, bildiği tek yol bu.